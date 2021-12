Weil eine Autofahrerin am Mittwochvormittag an der Kreuzung Carl-Benz-Straße/Nordring trotz roter Ampel weiterfuhr, kollidierte sie mit dem Fahrzeug einer 42-Jährigen. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit, es entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die 42-Jährige kam für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme war die Kreuzung gesperrt. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 06233 313-0 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de an die Polizeiinspektion Frankenthal zu wenden