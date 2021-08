B-Klassist TuS Dirmstein hat in der ersten Runde des Kreispokals am Sonntag den A-Klassisten FC Croatia Ludwigshafen aus dem Wettbewerb geworfen. 2:2 (2:1, 2:2) stand es nach der Verlängerung. 3:1 gewannen die Gastgeber das Elfmeterschießen.

Die Dirmsteiner feierten nach dem verschossenen Elfmeter von Davor Greguric, als hätten sie die Meisterschaft gewonnen. Alle rannten auf Torwart Marco Bruenn zu, bildeten eine Traube, hüpften. Wenig später waren Siegesgesänge aus der Kabine zu hören. Im Elfmeterschießen zeigte der TuS keine Schwäche. Dominik Weber, Christian Brunsch und Patrick Seibold verwandelten. Bei Croatia war nur Zdravko Barisic erfolgreich.

Mit nur elf Spielern waren die Gäste angereist, kämpften aber über 120 Minuten tapfer. Selbst der 50-jährige Trainer Barisic stand auf dem Platz – läuferisch wohl allen Dirmsteinern unterlegen, doch von der Ballbehandlung her noch ordentlich. Barisic kann sich zudem Assists für beide Croatia-Tore gutschreiben. Dirmstein stand personell besser da als erwartet, war aber oft im letzten Drittel zu hektisch. Trotzdem hätte der TuS bereits in der ersten Halbzeit alles klar machen können. In der fünften Minute schoss Christian Brunsch einen Freistoß aus 18 Metern zum 1:0 in die Maschen, allerdings genau ins Torwarteck. Croatia-Keeper Luka Basic rutschte der Ball über den Handschuh.

Umstrittener Foulelfmeter

Dirmstein war in den Zweikämpfen und auch läuferisch überlegen. Doch nach etwa 20 Minuten fanden die Gäste besser ins Spiel. Mit einem aus Dirmsteiner Sicht umstrittenen Foulelfmeter glichen die Kroaten durch Borna Brekalo aus (26.). Durch ein Eigentor von Eren Yildirem ging der TuS erneut in Führung (35.). Kurz vor dem Halbzeitpfiff hätten die Gastgeber für die Vorentscheidung sorgen können. Zu unkonzentriert war jedoch der Pass von Marius Odermatt auf Nico Kemmler, der den Ball freistehend nicht verwerten konnte.

Nach dem Wiederanpfiff wurde der TuS ausgespielt – Davor Greguric glich zum 2:2 (50.) aus. Ab der 70. Minute wurden einige Gästespieler von Krämpfen geplagt, in der Verlängerung verstärkt. Doch Dirmstein gelang es nicht, diese Schwäche zu nutzen. Viele Bälle wurden zu ungenau gespielt. Die Kroaten retteten sich ins Elfmeterschießen, bekamen bei einer Spielunterbrechung zu Beginn der zweiten Halbzeit der Verlängerung wegen Starkregens mit Hagelschlag eine zusätzliche Verschnaufpause.

Unschöne Kommentare

„Ich bin sehr zufrieden mit meinen Spielern“, sagte Barisic nach dem verlorenen Elfmeterschießen. Acht, neun Stammspieler hätten ihm gefehlt. Die Hälfte der Akteure habe ihre erste Partie bestritten. Er selbst habe sich in den Dienst der Mannschaft gestellt. „Schade, wir sind in dem Spiel so weit gekommen“, meinte er.

Kämpferisch sei die Leistung seines Teams in Ordnung gewesen, befand TuS-Trainer Andreas Persohn. „Das kann uns einen Schub geben.“ Unschön waren einige Kommentare von Zuschauern und Betreuern in Richtung Schiedsrichter.

So spielten sie

TuS Dirmstein: Bruenn - Hilzendegen, Weber, Seelinger, Santorro - Dujic, Seibold, Müller, Odermatt (59. Stockhausen), Kemmler, Brunsch

FC Croatia Ludwigshafen: Basic - Yildirem, Cvitkovic, Miletic - Barisic, Fischer, Tole, Bosnjakovic, Sugic - Greguric, Brekalo

Tore: 1:0 Brunsch (5.), 1:1 Brekalo (26., Foulelfmeter), 2:1 Yildirem (35., Eigentor), 2:2 Greguric (50.) - Elfmeterschießen: Miletic (verschossen), 3:2 Weber, 3:3 Barisic, 4:3 Brunsch, Cvitkovic (verschossen), 5:3 Seibold, Greguric (verschossen) - Gelbe Karten: Hilzendegen, Brunsch, Kemmler, Santorro, Stockhausen - Greguric, Cvitkovic, Fischer - Beste Spieler: Seibold, Dujic - Brekalo, Greguric - Zuschauer: 30 - Schiedsrichter: Schöniger (Frankenthal).