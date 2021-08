Mit dem Start der ersten Runde des Kreispokals nehmen nun auch die Mannschaften in den unteren Ligen ihr Pflichtspielprogramm in der neuen Saison auf. Fußball-B-Klassist TuS Dirmstein darf sich am Sonntag, 8. August, gleich mal mit dem A-Klassisten FC Croatia Ludwigshafen messen. Anpfiff für die Partie ist um 15 Uhr.

Der TuS Dirmstein wird von vielen in der Liga zu einem der Titelfavoriten in der B-Klasse gezählt. Somit könnte eine Pokalpartie gegen eine klassenhöher spielende Mannschaft durchaus reizvoll sein, um sich mit einem Sieg oder zumindest mit einer guten Leistung Selbstvertrauen für den Saisonstart in der Liga zu holen. Die ersten Meisterschaftsspiele werden in der B-Klasse am letzten August-Wochenende angepfiffen.

Doch von einem optimistischen Blick auf diese Sonntagspartie ist TuS-Trainer Andreas Persohn weit entfernt. Dazu sei die Vorbereitung bisher einfach zu schlecht verlaufen. Für ein vernünftiges Training stünden ihm dauerhaft zu wenige Spieler zur Verfügung. Zudem seien viele seiner Kicker in einem schlechten Fitnesszustand aus der langen Corona-Zwangspause gekommen. Von daher sei die Mannschaft wohl noch lange nicht konkurrenzfähig, meint der ehrgeizige Übungsleiter der Dirmsteiner.

Neun Abgänge, 14 Neuzugänge

Für den Pokalauftakt am Sonntag hofft Andreas Persohn, dass am Ende eine komplette Mannschaft auf dem Platz stehen wird. Damit das klappt, sollen Spieler aus dem zweiten Team dazukommen. Der TuS Dirmstein befinde sich mitten in einem Umbruch, erläutert Persohn. Neun Spieler hätten den Verein verlassen, auf der anderen Seite stünden 14 Neuzugänge zur Verfügung – zumindest auf dem Papier. Hier müsse sich erst noch eine neue Einheit, eine richtige Mannschaft finden. Doch die aktuellen Zustände erschwerten dies, so Persohn.

Einige Abgänge hätten zudem sehr wehgetan. Beispielsweise die von Lukas Bodes, Patrick Divivier oder die der Weber-Brüder Michael und Dennis, die sich mehr dem Footvolley widmen wollen. Zudem hätten Lars Karr und Oliver Dämgen ihre aktive Zeit beendet.

Andreas Persohn hofft, dass es den Kroaten in Sachen mangelnder Vorbereitung nicht anders geht als seinem TuS. „Wir nehmen natürlich alles mit. Wir freuen uns, wenn wir eine Runde weiterkommen“, meint der Dirmsteiner Coach.

Weitere Spiele

Kreispokal: Samstag, 7. August: SV Studernheim – TSG Eisenberg (16 Uhr); Dienstag, 10. August: TuS Oggersheim – DJK Eppstein, VT Frankenthal – Vatanspor Frankenthal, TSV Carlsberg – TSV Eppstein, BSC Oppau II – MTSV Beindersheim, TuS Flomersheim – SG Maudach (alle 18.30 Uhr), FC Arabia Frankenthal – Polizei SV GW Ludwigshafen (19 Uhr), ASV Mörsch – DJK SW Frankenthal, Eintracht Lambsheim – SV Schauernheim, Pirates FC – ASV Fußgönheim II (alle 19.30 Uhr); Mittwoch 11. August: SV Ruchheim II – SC Bobenheim-Roxheim II (19.15Uhr); Donnerstag, 12. August: VfR Frankenthal II – FSV Oggersheim (19.30 Uhr); Sonntag, 15. August: Südwest Ludwigshafen II – ASV Heßheim (16 Uhr).