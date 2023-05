Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Im Jahr zwei der Coronavirus-Pandemie bietet das Land Rheinland-Pfalz erneut in den Ferien Nachhilfeunterricht für Schüler an, die während des Lockdowns und Homeschoolings schulisch ins Hintertreffen geraten sind. Organisiert wird die sogenannte Sommerschule, die vom 16. bis 27. August stattfindet, von den Schulträgern, also den Kreisen und Kommunen.

Im Kreis Bad Dürkheim wird es kostenlose Förderkurse in Deutsch, Mathematik und eventuell in Englisch geben, und zwar für Schüler der Klassen fünf bis neun an den weiterführenden