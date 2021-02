Kunstschaffende im Kreis Bad Dürkheim sind eingeladen, sich und ihre Arbeit in kurzen Videoclips auf der Internetseite des Landkreises vorzustellen. Den Einsendern winken „Anerkennungsprämien“.

Mit der Aktion möchte die Stiftung des Landkreises Bad Dürkheim für Kultur, Soziales, Umwelt, Bildung, Unterricht und Erziehung „Künstlerinnen und Künstler in der Corona-Krise unterstützen und ihnen eine Plattform bieten“. Das hat die Kreisverwaltung mitgeteilt. Die Einsender der von der Verwaltung ausgesuchten Videos erhalten jeweils eine Anerkennungsprämie von 200 Euro.

Zudem will die Stiftung drei Künstler auswählen, die sich bei der Bürgerpreisverleihung am 27. Juni präsentieren können. Ihnen winken 500 Euro extra. „Durch die Veröffentlichung auf unserer Homepage können wir die Kunst im Landkreis, die sich in den vergangenen Monaten kaum präsentieren konnte, ein bisschen sichtbarer machen“, zitiert die Verwaltung dazu Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld (CDU).

Teilnehmen können Kunstschaffende, die im Kreis wohnen und „nachweisbar überwiegend von ihrer Kunst leben“. Ein Clip sollte eine Länge von drei Minuten nicht überschreiten. Alles ist möglich: vom Handyvideo zum professionell geschnittenen Werbevideo. Die Kreisverwaltung behält sich vor, eine Auswahl zu treffen. Wichtig sind bei der Einsendung auch die Kontaktdaten und Nennung der Webseite der Künstler.

