Dem Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Bad Dürkheim sind am Donnerstag wieder positive Corona-Testergebnisse aus Schulen, Kliniken und anderen Einrichtungen im Landkreis gemeldet worden. Das Dirmsteiner Pflegeheim Haus Maximilian war nicht darunter. Dort waren innerhalb weniger Tage bis Mittwoch 37 Coronavirus-Infektionen von Bewohnern und Mitarbeitern bekannt geworden. Das Heim ist für Besucher geschlossen, die Senioren befinden sich in ihren Wohnbereichen in Quarantäne.