Die Stadt Frankenthal will mit einer jahrzehntelangen Praxis bei der Kreditaufnahme aufräumen. Die Kommunalpolitik stelle der Verwaltung mit dem bisherigen Vorgehen, bei dem diese jeweils am Ende des Haushaltsjahres ermächtigt wird, einen Kredit in Millionenhöhe aufzunehmen, ohne dass der Stadtrat die Konditionen kenne, einen Blankoscheck aus, so die Kritik der CDU. Wenn dem Gremium wichtige Details wie Laufzeit und Zinssatz fehlten, könne es letztlich keine Verantwortung übernehmen, sagte die CDU-Fraktionsvorsitzende Gabriele Bindert in einer Sondersitzung des Haupt- und Finanzausschusses am Mittwoch.

Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU) sprach von Versäumnissen, die über Jahre hinweg stattgefunden hätten. „Das kann nicht heißen, dass es so bleibt“, kündigte Hebich an. Bei einem Kreditvolumen von insgesamt rund 200 Millionen Euro könne der Stadtrat die Verantwortung nicht an die Verwaltung übertragen. Er widersprach damit Rainer Schulze (Grüne), der Zweifel daran geäußert hatte, ob das Plenum zustimmen oder nur informiert werden müsse. Finanzdezernent Bernd Leidig (SPD) beteiligte sich in der Onlinekonferenz nicht an der Debatte.

Konkret ging es am Mittwoch um die Zustimmung zu einem Investitionskredit in Höhe von 8,1 Millionen Euro. Mit einer Laufzeit von 24 Jahren, einer Tilgung von vier Prozent jährlich und einem Zinssatz von 0,44 Prozent ging der Auftrag für das Darlehen am Mittwoch nach RHEINPFALZ-Informationen an die Sparkasse Rhein-Haardt, die als eines von vier Geldhäusern ein Angebot vorgelegt hatte.