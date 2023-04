Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der neunte Frankenthaler Kreativmarkt mit seinem bunten Angebot an Mode, Kunst und Handwerk lockte am Wochenende mehr als 1000 Besucher ins Dathenushaus. Veranstalter und Aussteller zeigten sich überaus zufrieden. Die Resonanz sei besser sogar gewesen als vor der Pandemie.

Die ersten Besucher warteten bereits vor Eröffnung des Kreativmarkts am Samstag um 11 Uhr gespannt vor der Tür. Im Dathenushaus empfing sie in drei Sälen und im Garten eine Vielfalt an Kunsthandwerk,