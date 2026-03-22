Neue Aussteller, Osterkunst, Upcycling-Mode und handgemachte Leckereien: Der Kreativmarkt im Dathenushaus setzte auf Unikate und nachhaltige Ideen.

Rund tausend Besucher sind am Wochenende zum 12. Kreativmarkt im Dathenushaus in Frankenthal geströmt. 42 handverlesene Aussteller bewiesen: Wer hier kauft, entscheidet sich nicht für Konsum, sondern für Charakter.

Ein Drittel der Beschicker war neu und hat frischen Wind ins Haus gebracht – und der wehte schon im Foyer frühlingshaft: pastellfarbene florale Arrangements von Erika Kanzler aus Hambach trafen auf moderne Gebrauchskeramik von Barbara Griebel aus Lambsheim – zart im Ton, klar in der Haltung. An gleicher Stelle sorgten die Landfrauen Studernheim mit Dutzenden hausgebackener Kuchen und belegten Brötchen allerbestens fürs leibliche Wohl der Besucher.

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Im Hof wurde es robust und poetisch zugleich: Metall-Bildobjekte von Engelbert Leichauer aus Ratzwiller spielten mit Licht und Linie, während Textilkünstlerin Eva Grossi aus Einhausen gefilzte Fellflecken präsentierte – Schafe müssen dafür nicht zum Schlachter, sondern nur zum Friseur. Nachhaltigkeit mit Humor.

Kreativmarkt: Ostereier in allen Variationen

Fröhlich-bunt und zeitgemäß interpretierte Sonja Kleinmann das Pfälzer Dubbe-Design neu auf Feinsteinzeug. Im großen Saal herrschte Saisonhoch: Ostereier von Wachtel- bis Straußengröße, handbemalt von Helche Baum aus Ludwigshafen, mit Lochmustern perforiert von Margit Seidel aus Dirmstein, mit Wachs veredelt von Cornelia Schirmer aus Offenheim oder mit filigranen Scherenschnitten in klassischem Schwarz-Weiß von Margarete Baumeister aus Frankenthal.

Mode zeigte Kante – und Können: detailverliebtes Upcycling aus Gobelins und Spitzendecken, handgefärbt und zu Jacken, Oberteilen und rustikalen Hemden verarbeitet, hatte Ulrike Eddiks aus Reinheim dabei. Sportlich-schnörkellose Entwürfe zeigte Rudolf Jörg aus Rüthen-Meiste. Im kleinen Saal zogen die Wachsfiguren von Magda Lutsch die Blicke auf sich.

Selbst aus einfachen Dingen werden Kunstwerke

Papier wurde zur Bühne bei Bärbel Wanner aus Wiesloch: Schlichte Pappschachteln, veredelt mit italienischem Geschenkpapier und alten Landkarten, wurden zu kleinen Kunstwerken. Statt Leinwand wählte Jürgen Knies-Boulesteix alte Fliesen, Dachziegel, Schieferplatten und sogar CDs für seine Landschaftsbilder und Zitate der Kunstgeschichte. Knuffige Stofftiere und praktische Leseknochen steuerte Doris Lorenz aus Katzweiler bei.

Auch der Genuss kam handgemacht daher: Pralinen von Trude Simon aus Weisenheim am Sand, Kräuterdips, Essige und Liköre von Christel Seeger aus Bad König sowie Honig von Imker Jonathan Gayer aus Mutterstadt. Gleich mehrere Anbieter hatten sich auf Schmuck spezialisiert: Es gab ihn aus so unterschiedlichen Materialien wie Papier, Silberbesteck, Baumwolle, Seide, Knöpfen, Glasperlen und Naturmaterialien.

Schönes und Originelles, echtes Handwerk und echte Unikate – der von Dagmar Falkenhagen organisierte Kreativmarkt zeigte, welchen Stellenwert Handarbeit hat, und stellte bewussten, nachhaltigen Konsum in den Mittelpunkt.

Info

Der nächste von Organisatorin Dagmar Falkenhagen veranstaltete Markt, „Lebendiges Kunsthandwerk“, findet am 5. und 6. September in der Erkenbertruine in Frankenthal statt.