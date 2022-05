Eine ausgekugelte linke Schulter zog sich ein 60-Jähriger bei einem Unfall am Freitagmittag im Wormser Stadtteil Neuhausen zu. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der Mann mit einem elektrischen Krankenfahrstuhl auf einem Fußgängerweg – dem „Lutherweg 1521“ – entlang der Pfrimm. Vermutlich habe er dabei einem größeren Stein auf der Strecke ausweichen wollen. Bei dem Manöver sei er vom Gehweg abgekommen und die Böschung in Richtung Pfrimm hinunter gestürzt, so die Polizei weiter. Die Feuerwehr rettete den 60-Jährigen aus seiner Notlage. Mit einer ausgekugelten linken Schulter kam er den weiteren Angaben zufolge anschließend ins Wormser Klinikum.