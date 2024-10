Der Krankenstand in der Stadtverwaltung lag im Sommer bei rund acht Prozent und damit leicht unter der Quote der im Deutschen Städtetag organisierten Kommunen. Wie Oberbürgermeister Nicolas Meyer ( FWG) am Dienstag im Ausschuss für Finanzen, Personal und Sicherheit weiter mitteilte, seien die Gründe für die individuellen Fehlzeiten vielschichtig. Eindimensionale Erklärungen für einen eingeschränkten Service, wie etwa im Sommer im Bürgerservice, gebe es nicht, isolierte Betrachtungen einzelner Bereiche seien nicht repräsentativ für die Gesamtsituation. Seit 2022 sei die Quote nicht stark geschwankt, erklärte Meyer in seiner Antwort auf einen Antrag der Grünen.

Deren Sprecherin Ute Hatzfeld-Baumann hätte eine differenziertere Analyse begrüßt, „auch um manchen subjektiven Eindruck in der Öffentlichkeit relativieren zu können“. Perspektivisch will Meyer die aktuelle Quote um ein bis zwei Prozentpunkte senken. Die neue städtische Personalchefin Sandra Bulling teilte in der Sitzung mit, dass für die gerade ausgeschriebene neue Stelle Personalentwicklung und Gesundheitsmanagement bereits erste Bewerbungen vorlägen.