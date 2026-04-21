Vor einem Jahr wurde ein Mann in Lambsheim krankenhausreif geprügelt. Selbst ein Helfender erlitte Verletzungen. Nun stehen die Tatverdächtigen vor Gericht.

Es ist spät in der Nacht, kurz nach 1 Uhr, als zwei Jugendliche in der Einfahrt eines Lambsheimers an eine Scheibe klopfen, hinter der noch Licht brennt. Sie fragen den damals 28-jährigen Anwohner um Geld. Als dieser die zwei jungen Männer verscheucht, zerstören sie beim Verlassen des Grundstücks einen Teil der Verkleidung des Torpfostens. Der Mann entscheidet sich, hinterherzugehen und die Jugendlichen zur Rede zu stellen.

Dort, wo die Mühltorstraße die Fußgönheimer Straße kreuzt, sollen die zur Tatzeit 18- und 19-Jährigen Anfang März des vergangenen Jahres auf den Lambsheimer losgegangen sein. Er wurde derart übel zusammengeschlagen, dass ein Teil seiner Augenhöhle gebrochen war. Der Geschädigte schilderte das Geschehen aus seiner Sicht damals der RHEINPFALZ bei einem Vor-Ort-Termin.

Festnahme in derselben Nacht

Hätte ein Nachbar nicht die Polizei alarmiert und wäre nicht ein Mann zufällig von einer Party auf dem Heimweg gewesen und hätte geholfen – womöglich hätte es den 28-Jährigen noch schlimmer erwischt. Selbst der Helfende soll von den zwei Jugendlichen angegriffen worden sein und eine Platzwunde erlitten haben.

Das erste Opfer beschrieb die Verdächtigen noch in der Tatnacht gegenüber der Polizei. Ein Junge aus Frankenthal und einer aus Lambsheim wurden wenig später in der Mühltorstraße festgenommen. Die Polizei gab an, dass die beiden einen Atemalkoholwert von 1,7 und 2,2 Promille aufwiesen. Gegen die Jugendlichen wurde bereits in der Vergangenheit wegen Körperverletzungsdelikten ermittelt.

Prozess im Mai

Lange war es um den Fall ruhig, nun steht der Termin für eine Gerichtsverhandlung fest. Das Verfahren ist laut einem Sprecher des Amtsgerichts Frankenthal anhängig seit Juli 2025. Damals hatte die Staatsanwaltschaft Frankenthal Anklage wegen gefährlicher Körperverletzung zum Jugendschöffengericht erhoben. Eröffnet wurde das Verfahren jedoch erst im Februar. Zugelassen wurde auch eine Nebenklage, wie das Amtsgericht mitteilt. Die Hauptverhandlung beginnt Anfang Mai.