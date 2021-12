Zwei Punkte stehen auf der Tagesordnung des öffentlichen Teils der Sondersitzung, zu der sich der Krankenhausausschuss am Donnerstag, 16. November, 17 Uhr, per Videokonferenz trifft: Es geht um die Feststellung der noch offenen Jahresabschlüsse 2018 und 2019. Die erste der beiden Bilanzen ist nach Überzeugung der Verwaltung und der von ihr im Zuge der sogenannten Stadtklinik-Affäre beauftragten Wirtschaftsprüfer und Sachverständigen insbesondere mit Blick auf die Abrechnung intensivmedizinischer Leistungen und fehlender Rückstellungen problematisch. Die zweite hat vor allem die SPD im Visier, weil sie geprägt ist von den hohen Kosten für die internen Untersuchungen im Krankenhaus, die das Ergebnis belasten. Tatsächlich wird der Ausschuss am Donnerstag aber wohl unter keine der beiden Schlussrechnungen einen Punkt setzen können. Der Grund nach RHEINPFALZ-Informationen: Zum 2019er-Abschluss konnten die Unterlagen den Mitgliedern des Gremiums nicht rechtzeitig für die Sitzung zur Verfügung gestellt werden. Zumindest aber im nicht-öffentlichen Teil könnte es personell ein paar Schritte vorwärtsgehen, was die Besetzung der beiden Chefarzt-Posten in der Inneren Medizin und der Anästhesie angeht. Die Einwahl zu der Videokonferenz des Ausschusses für interessierte Bürger ist über die Internetseite stadtverwaltung-frankenthal.webex.com (Meeting-Nummer: 2741 434 0680, Passwort: 67227) möglich.