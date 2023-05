Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Einer inhaltlichen Bewertung der Vorgänge, die mit der Stadtklinik-Affäre im Zusammenhang stehen, hat sich Ebner/Stolz im Prüfbericht zum Jahresabschluss 2019 weitgehend enthalten. Anmerkungen, welche Strukturen und Prozesse im Krankenhaus verbessert werden können und müssen, enthält das Werk trotzdem eine ganze Reihe.

Diese Hinweise haben die Wirtschaftsprüfer in drei Prioritätsstufen einsortiert. In der höchsten Kategorie an erster Stelle: die Einführung eines Risikomanagementsystems.