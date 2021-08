Weil dort ein Kran aufgestellt werden muss, bleibt die Franz-Nissl-Straße inklusive der Kreuzung Veldenstraße von Freitag, 27. August, bis Samstag, 4. September, gesperrt. Während der Arbeiten seien die Einbahnstraßenregelungen in der Franz-Nissl-Straße und in der Straße Am Eiskeller aufgehoben, sodass Anlieger zu ihren Anwesen fahren können. Die Veldenstraße werde vorübergehend zur Sackgasse, teilt die Stadt mit.