Weil sie im Wasser des Kräppelweihers bei Frankenthal tote Fische entdeckt hatte, hat eine Spaziergängerin am Samstagnachmittag nach deren eigenen Angaben die Feuerwehr alarmiert und auf die mögliche Verunreinigung des Gewässers hingewiesen. Auch die Einsatzkräfte bestätigten vor Ort: kleine Tote Fische in der Nähe des Ufers. Eine mögliche Erklärung für das Phänomen habe der von den Feuerwehrleuten kontaktierte Gewässerwart geliefert, der von dem Zwischenfall bereits gewusst habe. Ihm zufolge handelt es sich bei den toten Fischen um Kaulbarsche. Dass sie verendet seien, habe eine natürlich Ursache und hänge mit dem Hochwasser am Rhein zusammen, so seine Auskunft gegenüber den Einsatzkräften. Tatsächlich ergab die Analyse der zuvor gezogenen Wasserproben bei der Berufsfeuerwehr Ludwigshafen „keinerlei“ Hinweise auf eine Verunreinigung des Kräppelweihers. Die Fischkadaver sollen nun rasch abgefischt werden.