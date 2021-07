Wo kann ich nach freien Mietwohnungen suchen? Welche Unterlagen brauche ich? Und wie vereinbare ich einen Besichtigungstermin? Um solche Fragen geht es in der Malteser Wohnungswerkstatt. Die nächsten Schulungstermine sind am 9. und am 23. Juli, jeweils 17 Uhr, bei den Maltesern in Frankenthal, Mörscher Straße 95. Das kostenlose Angebot für Mietinteressenten mit und ohne Migrationsgeschichte besteht aus mehreren Blöcken mit unterschiedlichen Schwerpunktthemen. Teilnehmer beschäftigen sich mit Details zum Mietvertrag, der Umzugsplanung und dem Verhalten als Mieter in einer Mietgemeinschaft. In den Kursen wird eine Bewerbungsmappe mit Unterlagen für die Wohnungssuche zusammengestellt. Anmeldung bei Verena Rothmund, Telefon 0170 5513698, E-Mail verena.rothmund@malteser.org.