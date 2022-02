Für Familien mit geringem Einkommen ist die Teilnahme an der Schulbuchausleihe kostenlos. Allerdings muss der Antrag dafür bis spätestens 15. März gestellt werden. Das gilt auch, wenn noch nicht klar ist, welche Schule das Kind nach den Sommerferien besucht, stellt die Verwaltung in einer Mitteilung klar. Die Anträge seien bereits in den Schulen verteilt worden. Die Formulare können auch auf der Homepage des Bereichs Schulen der Stadt Frankenthal unter www.frankenthal.de/schulen heruntergeladen und per E-Mail an schulbuchausleihe@frankenthal.de zurückgesendet werden. Zum Bearbeiten unbedingt erforderlich sind die Unterschrift unter dem Antrag, Einkommensnachweise oder ein Bescheid des Job-Centers. Unvollständige Unterlagen würden nicht berücksichtigt. Die Teilnahme an der kostenlosen Schulbuchausleihe ist an Einkommensgrenzen gebunden, beispielsweise gilt für Eltern mit einem Kind eine Einkommensgrenze von maximal 26.500 Euro steuerpflichtiges Jahresbrutto. Außerdem muss die Ausleihe jedes Jahr neu beantragt werden. Die Freischaltcodes für die gebührenpflichtige Schulbuchausleihe werden ab Mitte Mai verteilt. Die Frist läuft hier von 1. bis 29. Juni.