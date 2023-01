Familien, die die kostenlose Schulbuchausleihe nutzen wollen, müssen dafür bis 15. März einen Antrag stellen. Das ist auch online unter www.frankenthal.de/schulen möglich, wie die Stadt mitteilt. Die Teilnahme ist an Einkommensgrenzen gebunden und muss jedes Jahr neu beantragt werden. Für Eltern mit einem Kind gelte beispielsweise eine Einkommensgrenze von maximal 26.500 Euro steuerpflichtiges Jahresbrutto. Wichtig bei einem Schulwechsel oder Neuanmeldungen: Die Abgabefrist bis 15. gilt auch, wenn noch nicht endgültig feststeht, welche Schule das Kind besuchen wird.

Auf den Internetseiten der Stadtverwaltung gibt es neben dem Antrag als pdf-Dokument Merkblätter und weitere Informationen. Alternativ können Eltern die Papieranträge ausfüllen, die laut Stadt in den Schulen verteilt wurden. Sie müssen per Post an die Stadtverwaltung Frankenthal, Bereich Schulen, Rathausplatz 2.7, 67227 Frankenthal, geschickt oder können direkt in der Schule abgegeben werden.

Anträge, die nach dem 15. März eingehen, sowie unvollständige Anträge, etwa ohne Einkommensnachweis oder Job-Center-Bescheid, werden nicht bearbeitet. Familien, die über der Einkommensgrenze liegen, können an der entgeltlichen Schulbuchausleihe teilnehmen. Die Anmeldung ist von 26. Mai bis 26. Juni über das Elternportal des Landes möglich. Der Freischaltcode dafür wird laut Stadt ab Mitte Mai in den Schulen verteilen. Ausführliche Informationen zum System der Schulbuchausleih gibt das Bildungsministerium unter www.lmf-online.rlp.de.