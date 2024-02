Für einkommensschwächere Familien gibt es die Möglichkeit, Schulbücher kostenlos auszuleihen. Wie die Stadt mitteilt, ist das an finanzielle Grenzen gebunden. So darf das zu versteuernde Jahreseinkommen von Eltern mit einem Kind etwa 26.500 Euro nicht überschreiten. Die kostenfreie Ausleihe muss jedes Jahr neu beantragt werden. Die Abgabefrist endet am 15. März und gilt auch, wenn zu diesem Zeitpunkt noch nicht endgültig feststeht, welche Schule besucht wird. Die entsprechenden Unterlagen wurden laut Stadt bereits in den Schulen verteilt. Der Antrag kann im Internet unter www.frankenthal.de/schulen ausgefüllt und abgeschickt werden. Anträge auf Papier können per Post an die Stadtverwaltung Frankenthal, Bereich Schulen, Rathausplatz 2-7, 67227 Frankenthal, geschickt oder in der Schule abgegeben werden.

Familien, deren Einkommen über der Grenze liegt, können gegen eine geringe Gebühr an der entgeltlichen Ausleihe teilnehmen. Die Anmeldung über das Elternportal des Landes ist nur im Zeitraum von 17. Mai bis 17. Juni möglich. Hierfür wird ein Anmelde-Freischaltcode benötigt, den die Schulen bis Mitte Mai verteilen. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.lmf-online.rlp.de.