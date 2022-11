Der Eigen- und Wirtschaftsbetrieb der Stadt (EWF) bietet am Samstag, 19. November, von 9 bis 13 Uhr eine kostenlose Containersammlung für Grünschnitt und Laub in der Fontanesistraße (Parkplatz Sonnenbad) und auf dem Konrad-Adenauer-Platz an. Bei der Anlieferung stehen die EWF-Mitarbeiter den Bürgern helfend zur Seite. Zusätzlich steht bereits seit Mittwoch in der Gottfried-Keller-Straße gegenüber der Lessingschule ein Container, der bis Samstag von den Bürgern selbstständig befüllt werden kann. Grünabfall kann jeweils bis zu einem Kubikmeter abgegeben werden. Das entspricht der Ladung eines einachsigen Anhängers. Grünschnitt und Laub können außerdem jederzeit kostenlos im Wertstoffcenter im Starenweg und in der Kompostanlage in der Zeppelinstraße im Industriegebiet Nord abgegeben werden. Gebührenpflichtige Laubsäcke gibt es für drei Euro beim EWF in der Ackerstraße 24 und im Bürgerservice im Rathaus. Im Preis inbegriffen ist die Abholung des mit Laub und Grünschnitt befüllten Sacks. Weitere Informationen gibt es beim EWF unter Telefon 06233 89777 oder im Internet unter www.frankenthal.de/laub.