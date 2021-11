Wenn Menschen nicht mehr über sich selbst bestimmen können, übernimmt das ein rechtlicher Betreuer. Häufig sind das Familienangehörige, Freunde oder Ehrenamtliche, die sich um den Schriftverkehr kümmern, notwendige Hilfen organisieren oder bei medizinischen Entscheidungen unterstützen. Über gesetzliche Grundlagen dieser Arbeit informieren die Betreuungsbehörde der Stadtverwaltung und der Awo Betreuungsverein am Dienstag, 16. November, 18 Uhr, in der Schmiedgasse 47. Besucher müssen nachweisen, dass sie geimpft, genesen oder getestet sind. Außerdem ist eine Online-Teilnahme möglich. Die Voraussetzung für die Präsenz– oder Online-Teilnahme ist eine Anmeldung bis zum 15. November unter Telefon 06233 369030 oder per E-Mail an info@awo-betreuungsverein-ft.de.