Unter dem Titel „German Songbook“ tritt das Frankfurter Trio Tango Transit am Samstag, 18. März, im Alten Weingut in Großkarlbach auf. Präsentiert wird die Veranstaltung vom Sieben Mühlen Kunst- und Kulturverein.

Als Martin Wagner (Akkordeon), Hanns Höhn (Kontrabass) und Andreas Neubauer (Schlagzeug) 2008 ihrem Trio den Namen Tango Transit gaben, war ihr Tango schon längst im Transit. Die Instrumentalisten widmen sich in ihrem neuen Programm Volksliedern und nennen es „German Songbook“. Zum einen, weil sie laut Ankündigung zu dem Typus Jazzmusiker gehören, die ihr Selbstverständnis nicht einzig auf dem genetischen Material der Standards des „Great American Songbooks“ aufbauen, zum

anderen, weil sie „Das Wandern ist des Müllers Lust“, „He Ho, spann den Wagen an“ oder „Ein Jäger aus Kurpfalz“ in ihren eigenen Kontext stellen und kosmopolitisch umsetzen.

Die Geschichten, die die Lieder erzählen, funktionieren auch ohne Texte. Auch weil die Instrumente oft Worte ersetzen und Szenen illustrieren. Das Schlagzeug setzt die Kraft und Energie von Mühlrad und Mühlstein um. Die Flageoletts des Basses lassen die Glocken in „Bruder Jakob“ läuten und der alles andere als idyllische Motorsägen-Bass konterkariert „Bunt sind schon die Wälder“.

Termin

Tango Transit kommt am Samstag, 18. März, 20 Uhr, ins Alte Weingut in Großkarlbach, Hauptstraße 23. Einlass ist bereits um 19 Uhr. Karten gibt es unter Telefon 0152 32091080 (E. Boettcher) oder per E-Mail an siebenmuehlen@gmx.de. Weitere Infos im Internet unter www.siebenmuehlen.de