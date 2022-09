Auch außerhalb der Badesaison ist das Strandbad ein beliebtes Freizeitziel, insbesondere für Spaziergänger und Sporttreibende. Am Freitag, 9. September, findet auf der Anlage das Konzert der Band Revolverheld statt, am Samstag, 10. September, folgt eine 90er-Jahre-Party. Wie die Stadtwerke als Strandbad-Betreiber mitteilen, muss der Rundweg am Monte Scherbelino wegen der Aufbauarbeiten in den Tagen davor zeitweise gesperrt werden. Die Spielplätze bleiben jedoch zugänglich. An den Konzerttagen gelten für die Parkbesucher andere Öffnungszeiten. Am Freitag ist der Park von 8 bis 16 Uhr frei zugänglich, am Samstag bleibt er geschlossen. Ab Sonntag gelten wieder die normalen Öffnungszeiten: montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr sowie samstags, sonntags und an Feiertagen von 10 bis 18 Uhr. Über die Wintermonate wird die Grünanlage bereits um 17 Uhr schließen. Die Abbauarbeiten, die ebenfalls für Einschränkungen sorgen können, werden voraussichtlich bis Dienstag dauern.