Am Freitag, 18. November, ist das nächste Konzert in der Zuckerfabrik in Frankenthal. Auf der Bühne stehen Endlos, Amantis und Gelée Royale.

Mit der Band Endlos sind Musiker zu hören, die auf Anfänge in

den früheren Proberäumen im Gebäude am Stephan-Cosacchi-Platz zurückblicken können.

Harte Klänge, mitreißende Texte und eine Energie, mit der man wohl eine Rakete bis ins Weltall befördern könnte. So oder so ähnlich lässt sich die Band Endlos aus Bad Dürkheim wohl am besten beschreiben. Ihre Musik ist der Beweis, dass sich harte Riffs wie aus den Saiten von Trivium, die geballte Power von Battle Beast und die stampfende Gewalt von Rammstein wunderbar mit deutschen Texten, mal mit engelsgleicher Stimme gesungen, mal mit teuflischer Macht gebrüllt, verweben lassen.

Die Botschaft von Endlos ist deutlich: Musik ist Therapie. Hier wird nicht um den heißen Brei geredet, sondern die Dinge werden ganz klar angesprochen. Statt Therapiesitzungen im Proberaum entstehen Songs über Höhen und Tiefen der einzelnen Bandmitglieder, die seit ihrer Entstehung im Jahre 2016 so einiges zusam-men erlebt haben.

Neuanfang mit neuer Frontfrau

Amantis hat im Herbst 2018 mit ihrem Debüt-Album „The Call“ ein nennenswertes Ausrufezeichen gesetzt. Das renommierte Fachmagazin Gitarre und Bass kürte die fünf Jungs aus Ludwigshafen sogleich zum Act des Monats. Auch das Rock Hard und diverse Onlinemedien wie zum Beispiel Metal.de empfahlen das Album ihren Lesern. Nach der generell für die Musikszene schwierigen Zwangsauszeit während Corona, steht das Jahr 2022 bei Amantis für einen Neuanfang.

Das Mikrofon hält nun Katharina Elsässer in der Hand und hebt die Songs der Band damit auf ein neues Level. Sie verleiht der Band mit ihrem Mix aus kräftigen Metalvocals und ruhiger Stimme einen abwechslungsreichen Sound, der die alten Tugenden der Band trotzdem nicht außer acht lässt.

„Gitarrensolo trifft Bassharmonien“

Gelée Royale ist nicht nur das Elixier für Bienenköniginnen, sondern steht auch für deutsch-sprachige Rockmusik, die sich mit Stilmitteln aus Blues, Pop und Alternative bedient und musikalisch wie inhaltlich Geschichten erzählt. Eine Melange aus Pop, Blues, Rock und „Gitarrensolo trifft Bassharmonien“. Mal nachdenklich, mal zornig, saftig und süß – garantiert im-mer groovig.

Das Kinder- und Jugendbüro der Stadt Frankenthal fördert Nachwuchsbands und veranstaltet Livekonzerte. Diese finden im Zeitraum von Anfang Oktober bis Ende April in der Zuckerfabrik statt. Bands können ihre Bewerbungen an Karsten Ferchow (karsten.ferchow@frankenthal.de) richten. Mehr Infos gibt es unter www.frankenthal.de/kijub.

Der Eintritt für das Konzert kostet sechs Euro an der Abendkasse, Einlass ist um 20 Uhr. Die Musik beginnt ab 20.15 Uhr.