Bei einer Engstellenrundfahrt haben Feuerwehr, Verkehrsüberwachung und KVD in Frankenthal Parksünder kontrolliert. Zwei Autos wurden abgeschleppt, 15 Verwarnungen erteilt.

Wie die Stadtverwaltung mitteilt, erschienen in acht Fällen die Halter noch rechtzeitig und entfernten ihre Fahrzeuge, bevor ein Abschleppwagen gerufen werden musste. Die rund vierstündige Kontrollfahrt fand am Donnerstagabend statt. Ziel war es laut Stadt, auf die Bedeutung freier Verkehrsflächen für Einsatz- und Arbeitsfahrzeuge aufmerksam zu machen. An der Planung der Route war auch der Eigen- und Wirtschaftsbetrieb Frankenthal (EWF) beteiligt, dessen Müllfahrzeuge ebenfalls regelmäßig mit zugeparkten Straßen konfrontiert sind.

Nach Angaben der Stadt kommt es immer wieder vor, dass Einmündungen oder Kreuzungen verbotswidrig zugeparkt werden oder Fahrzeuge auf beiden Straßenseiten stehen. In solchen Fällen sei ein Durchkommen für große Einsatzfahrzeuge häufig nur schwer oder gar nicht möglich. Auch zugeparkte Wendekreise in Sackgassen könnten zu Problemen führen.

Zeit kann entscheidend sein

Für Feuerwehr und Rettungsdienst könne Zeit im Einsatzfall entscheidend sein, betont die Stadt. Zwar sei eine Durchfahrt für Einsatzfahrzeuge bei einer Restfahrbahnbreite von etwa drei Metern oft noch möglich. Um beispielsweise eine Drehleiter aufzustellen, werde jedoch deutlich mehr Platz benötigt, unter anderem für die seitlichen Abstützungen.

Auch für Müllfahrzeuge stelle die Parksituation in manchen Straßen eine Herausforderung dar. Neben der reinen Durchfahrt sei vor allem das Wenden ein Problem. Zudem müsse das Rückwärtsfahren aus Sicherheitsgründen möglichst vermieden werden.

Die beteiligten Stellen zogen insgesamt ein positives Fazit der Aktion. Neben der Ahndung von Verstößen habe vor allem die Sensibilisierung der Autofahrer im Mittelpunkt gestanden. Ziel sei es, die Verkehrssituation dauerhaft zu verbessern und sicherzustellen, dass Einsatz- und Arbeitsfahrzeuge ihre Aufgaben jederzeit ohne Behinderungen erfüllen können, so die Stadtverwaltung.