Die Polizei in Worms hat am Mittwochnachmittag zusammen mit Kräften der Bereitschaftspolizei eine umfangreiche Kontrolle zur Bekämpfung der Straßenkriminalität in der Innenstadt abgehalten. Dabei wurden 31 Personen kontrolliert. Die Bilanz: zwei Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz und ein Verstoß gegen das Waffengesetz. Wie die Polizei berichtet, wurden von den Zivilkräften Drogen und ein verbotenes Butterflymesser sichergestellt. In der Bahnhofstraße trafen die Beamten auf einen 27-jährigen Mann, der sich der Kontrolle entziehen wollte. Er reagierte sofort aggressiv und beleidigte die Polizisten. Als er sich bedrohlich vor den Einsatzkräften aufbaute wurde er zu Boden gebracht und bis zur Feststellung seiner Identität fixiert. Hierbei leistete er Widerstand.