Mit einem Großaufgebot haben Zoll, städtischer Vollzugsdienst und Polizei am Donnerstag bis in die Abendstunden in der Wormser Innenstadt Fußgänger, Autofahrer und Gaststätten kontrolliert. Wie die Stadt am Freitag berichtete, stellte der Zoll in Cafés 84 Kilogramm Tabak sicher, dessen Steuerbandarolen manipuliert worden waren. Neben der Einhaltung der zehnten Landesverordnung zur Corona-Bekämpfung wurde auch auf gewerberechtliche Vorgaben geachtet. Gleich zwei Lokale wurden wegen „einschlägiger Verstöße“ sofort dicht gemacht. In einer Gaststätte wurde ein Verstoß gegen den Mindestlohn geahndet sowie eine Strafanzeige wegen illegaler Beschäftigung gestellt. Desweiteren besteht der Verdacht eines Steuervergehens. Zudem wurden 148 Personen überprüft und 27 Fahrzeuge kontrolliert. Die Bilanz: ein Kraftfahrzeugsteuerverstoß und elf Ordnungswidrigkeiten.