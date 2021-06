Bei einer Kontrolle in der Wormser Floßhafenstraße trafen Polizeibeamte am Donnerstag gegen 20 Uhr in einem geparkten Pkw auf zwei 17 und 21 Jahre alte Männer aus Osthofen, die unter Drogeneinfluss standen. In ihren Taschen und im Fahrzeug fanden die Polizisten Marihuana in 19 verkaufsfertigen Portionen, einen Schlagring, einen Schlagstock, zwei Einhandmesser und mehrere Hundert Euro Bargeld. Bei der folgenden Wohnungsdurchsuchung wurden weitere 6000 Euro Bargeld, zwei Schreckschusswaffen und ein Elektroschocker sichergestellt. Die Ermittlungen laufen. Auch der Insasse eines zweiten Autos, ein 19-jähriger Wormser, hatte Drogen konsumiert. Die Weiterfahrt wurde untersagt.