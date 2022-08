Knapp eineinhalb Stunden lang haben Beamte der Polizei Frankenthal am Donnerstagmittag im Vorort Flomersheim die Einhaltung des Tempolimits überwacht. Sie waren laut Bericht in der Zeit von 12.25 Uhr bis 13.45 Uhr an zwei Stellen im Einsatz. Die erste Messstelle befand sich in der Freinsheimer Straße. Hier seien bei 18 gemessenen Fahrzeugen keine Geschwindigkeitsverstöße festgestellt worden. Bei der zweiten Messstelle in der Dürkheimer Straße hätten sieben von 35 die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 Stundenkilometern überschritten. Gegen die Fahrzeugführer wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.