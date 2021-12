Einen Autofahrer, der unter dem Einfluss von Drogen stand, hat die Polizei am späten Abend des ersten Weihnachtsfeiertags bei einer Kontrolle in Mörsch erwischt. Laut Polizei nahm eine Streife den Mann und sein Auto gegen 23 Uhr unter die Lupe. Bei der Überprüfung der Verkehrstauglichkeit des Fahrers stellten die Beamten drogentypische Ausfallerscheinungen fest. Ein entsprechender positiver Urintest bestätigte die Annahmen der Polizisten. Der 28-Jährige aus Frankenthal musste auf der Dienststelle eine Blutprobe abgeben. Auf den Mann kommen eine Strafe in Höhe von 500 Euro sowie ein Fahrverbot zu. Zudem muss er den Beamten zufolge im Nachgang zum eigentlichen Ordnungswidrigkeitenverfahren die sogenannte medizinisch psychologische Untersuchung ablegen.