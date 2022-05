Bei einer gemeinsamen Kontrolle des gewerblichen Güterverkehrs von Polizei und Zoll wurde am Mittwoch auf der Autobahn 61 bei Frankenthal ein Sattelzug aus Litauen aus dem Verkehr gezogen. Der Grund: Die Zulassung für Zugmaschine und Sattelanhänger seien bereits vor über einem Jahr entzogen worden, weil das Unternehmen laut Mitteilung die technische Hauptuntersuchung zum Nachweis der Verkehrssicherheit verweigert hatte. Zudem stellte sich laut Polizeibericht heraus, dass das mit 17 Tonnen Stückgut beladene Güterverkehrsfahrzeug über keinerlei Versicherungsschutz verfügte. Die Kennzeichen seien sichergestellt, das Fahrzeug an die Kette gelegt worden, um eine erneute Fahrtaufnahme zu verhindern. Ermittlungen ergaben laut Polizei, dass die Zugmaschine seit Verlust der Zulassung an mindestens 160 Tagen zu gewerblichen Fahrten im Bundesgebiet eingesetzt wurde. Fahrer und Unternehmer erwartet nun eine Strafanzeige. Da das Unternehmen versuchte, wirtschaftliche Vorteile auf Kosten der Straßenverkehrssicherheit zu erzielen, regt die Polizei jetzt die Einziehung der gesamten Transporterlöse an. Zudem sollen die litauischen Behörden kontaktiert werden, um die Zustände im Unternehmen überprüfen zu lassen und illegale Wettbewerbsvorteile auf Kosten der Straßenverkehrssicherheit auch grenzüberschreitend konsequent zu bekämpfen. Insgesamt verzeichneten die Kontrollkräfte laut Bericht am Mittwoch zwei Strafanzeigen sowie 13 Ordnungswidrigkeitsanzeigen wegen teils erheblicher Verkehrsverstöße. Die Allianz aus Zoll und Polizei untersagte an diesem Tag insgesamt fünf Fahrzeugen die Weiterfahrt aufgrund sicherheitsrelevanter Mängel.