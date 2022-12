91 Bäume im Stadtgebiet sind laut Verwaltung so stark geschädigt, dass sie bis Ende Februar gefällt werden müssen. Das geht aus dem Bericht der jährlichen Baumkontrollen hervor. Diese fanden von Februar bis November statt. Das Abholzen diene dem Erhalt der Verkehrssicherheit. Die meisten kranken Bäume befinden sich laut Bericht im Bezirk Süd. Darunter sind zwei 15 beziehungsweise zwölf Meter hohe Rosskastanien auf dem Stephan-Cosacchi-Platz nahe der städtischen Musikschule, die von einem Pilz befallen sind. Auf dem Hauptfriedhof an der Wormser Straße (Frankenthal-Nord) sollen eine 26, eine 23 und eine zwölf Meter hohe Robinie weichen. Die drei Bäume seien von Fäule befallen und absterbend, der kleinere beschädige zudem eine Mauer.

Im Vorort Studernheim stehen 13 Bäume auf der Fällliste. Allein vier davon wachsen auf dem Gelände des Hundesportvereins an der Oppauer Straße, der größte ist mit 18 Metern Höhe eine Sand-Birke. In Flomersheim sollen sieben Bäume – unter anderem eine Platane an der L524 –, in Eppstein fünf Bäume bis 28. Februar entfernt werden. Eine Winter-Linde im Industriegebiet Am Römig wurde laut Bericht so stark von einem parkenden Lastwagen zerstört, dass sie nicht zu retten sei. Für den Bezirk Nord, den Vorort Mörsch und das Gelände des Schullandheims in Hertlingshausen stehen laut Verwaltung noch Kontrollen aus. Wo und in welcher Form Nachpflanzungen stattfinden, legt ein Konzept fest. Dazu würden die bestehenden Standorte auf ihre Eignung geprüft.