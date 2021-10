Massiven körperlichen Widerstand leistete am Montagnachmittag ein 24-jähriger Wormser, den Beamte der Kriminalpolizei gegen 15 Uhr in der Steinstraße einer Kontrolle unterziehen wollten. Ein Beamter wurde dadurch verletzt. Laut Mitteilung vom Dienstag wollte der wegen verschiedener Drogendelikte polizeibekannte Mann die Flucht ergreifen, was die Beamten verhinderten. Beim Versuch, den 24-Jährigen festzuhalten, wehrte sich dieser nach Kräften. Er musste zu Boden gebracht und schließlich gefesselt werden. Auf der Polizeiwache stellte sich heraus, dass der Wormser unter anderem mehrere Gramm Marihuana, eine kleine Menge Kokain und diverse Gegenstände für den Drogenkonsum dabei hatte. Nach richterlicher Anordnung fanden die Beamten in seiner Wohnung weitere Drogen. Der 24-Jährige wurde am Ende entlassen, ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte wurde eingeleitet.