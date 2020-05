Sie war „die erste staatliche Schule für höhere Mädchenbildung in deutschen Landen überhaupt“: die Karolinenschule in Frankenthal, Vorläuferin des heutigen Karolinen-Gymnasiums (KG). Lars Beißwenger und Anneli Langhans-Glatt, die am KG unterrichten, haben nun einen kompakten, gut lesbaren Überblick zur Geschichte dieser besonderen Schule vorgelegt.

Hintergrundinformation zu „Themen, die man irgendwo her kennt und zu denen man immer schon mal Genaueres wissen wollte“: Das will die Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz mit ihrer Publikationsreihe „Blätter zum Land“ bieten. Auf acht Seiten, großzügig illustriert, informieren die Autoren der jüngsten Ausgabe nicht nur über 240 Jahre Schulgeschichte, sondern auch über die damit verbundenen gesellschaftlichen Entwicklungen.

Kurfürst Carl Theodor forderte in seiner „Churfürstlichen Schulordnung“ von 1778 die Eltern auf, ihre Kinder in die öffentliche Schule zu schicken. Doch Bildungsanstrengungen, das halten die Autoren fest, galten damals vor allem den männlichen Heranwachsenden. Junge Frauen, zumal die aus weniger begüterten Familien, hatten es weitaus schwerer. Umso bemerkenswerter war es, dass 1780 Louise L’Ecuyer in Frankenthal ein „Erziehungshaus für Frauenzimmer protestantischer Religion“ gründete – „die einzige nicht-klösterliche höhere Mädchenschule mit weltlichen Lehrkräften in der Kurpfalz“, wie die Autoren schreiben. 1782 wurde die Schule durch „kurfürstliches Privileg“ anerkannt; 1786 öffnete sie sich auch für katholische Mädchen.

Besondere Rolle

„Nicht nur in der Kurpfalz kam der Frankenthaler Mädchenschule damals eine besondere Rolle zu“, zitiert die Landeszentrale für politische Bildung dazu ihren Direktor Bernhard Kukatzki. „Sie war eine der wenigen höheren Mädchenschulen überhaupt, die ein umfassenderes reformpädagogisches Konzept verfolgte.“

Der Einfall französischer Truppen unterbrach den Schulbetrieb. 1818 kam es zum Neuanfang, bei dem die aus Baden stammende Prinzessin Caroline eine wichtige Rolle spielte. Auch die weitere Entwicklung – vom Übergang in städtische Trägerschaft 1906 bis zur Umwandlung 1971 ins „Karolinen-Gymnasium“ – stellen die Autoren anschaulich dar.

LESEZEICHEN

Die Karolinenschule in Frankenthal – erste staatliche Schule für höhere Mädchenbildung in deutschen Landen. Blätter zum Land Nr. 81, herausgegeben von der Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz, Am Kronberger Hof 6, 55116 Mainz.