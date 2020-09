In der Stadt Frankenthal und den Gemeinden im Umland werden am Donnerstag, 10. September, um 11 Uhr Sirenen ertönen und Warn-Apps aufheulen. Die Kommunen beteiligen sich am bundesweiten Warntag, den es erstmals seit der Wiedervereinigung gibt. Er wurde von Bund und Ländern ins Leben gerufen und soll die Bevölkerung für das Thema Warnung sensibilisieren. Auch über die Warn-App „Nina“ (Notfall-Informations- und Nachrichten-App des Bundes) soll bundesweit eine Probewarnmeldung versendet werden. Parallel dazu löst die Feuerwehr Frankenthal die 19 Sirenen im Stadtgebiet aus, die die Bevölkerung auch bei Großschadenslage warnen, beispielsweise bei Naturgefahren, Großbränden oder Schadstoffaustritten. „Für den Katastrophenfall ist es wichtig, dass die Frankenthaler wissen, was passiert und wo sie zuverlässige Informationen erhalten. Der Warntag ist eine gute Möglichkeit, sich mit den verschiedenen Warnmethoden vertraut zu machen“, zitiert die Verwaltung in einer Pressemitteilung Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU). 2016 hat die Stadtverwaltung die Warn-App Katwarn als zusätzlichen Kanal eingeführt, den auch der Landkreis Bad Dürkheim und der Rhein-Pfalz-Kreis am Donnerstag testen wollen. Allein in Frankenthal seien bereits mehr als 12.000 Nutzer registriert. Wie Wehrleiter Thiemo Seibert mitteilt, sollen auch in der Verbandsgemeinde (VG) Lambsheim-Heßheim die sogenannten Warnmittel getestet werden, darunter auch die Lambsheimer Sirene, die seit Jahren nicht mehr im Einsatz war. Ertönen werden laut einer Mitteilung im Amtsblatt auch die Sirenen in Bobenheim-Roxheim. Welche Gemeinden aus dem Kreis Bad Dürkheim am Warntag beteiligen, konnte Sprecherin Sina Müller nicht sagen. Mehr Informationen gibt es auch im Netz unter www.bundesweiter-warntag.de.