Bei der Kommunalwahl am 9. Juni haben 13.145 Wähler – also knapp zwei Drittel – ihr Kreuz bei einer Partei oder Gruppierung gemacht und sich damit für eine reine Listenwahl entschieden. Bei den Briefwählerinnen und -wählern entsprach das einem Anteil von 63 Prozent, bei den Urnenwählern sogar von 71 Prozent. Das hat das Wahlamt auf Anfrage ausgewertet. Rund ein Drittel der Wähler habe die Möglichkeit für Änderungen auf den Stimmzetteln genutzt. Davon entschieden sich 2121 Wähler (36 Prozent) dafür, eine Liste anzukreuzen und innerhalb einer Liste Personen mit Stimmen zu gewichten. 1052 Wähler (18 Prozent) kreuzten die Liste einer Partei an und vergaben zusätzliche Stimmen an Kandidaten anderer Lager. 2705 Wähler (46 Prozent) vergaben ihre 44 Stimmen an Stadtratskandidaten verschiedener Gruppierungen, ohne die Liste einer Partei anzukreuzen.

Auffällig ist aus Sicht der Verwaltung die hohe Anzahl der ungültigen Stimmen, die abgegeben wurden: Rund 479 solcher Stimmzettel landeten in den Urnen, was einem Anteil von 2,5 Prozent an der Gesamtzahl der Stimmzettel entspricht. Bei der Oberbürgermeisterwahl 2023 lag dieser Wert bei 0,7 Prozent. In Frankenthal lag die Wahlbeteiligung bei der Wahl des Stadtrats bei 54,4 Prozent. Von 35.831 Wahlberechtigten haben 19.502 die Möglichkeit zur Mitbestimmung wahrgenommen.