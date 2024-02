Die FDP wird nach Angaben ihres Kreisvorsitzenden Jürgen Maring bei der Kommunalwahl nun doch mit einer eigenen Liste antreten. Den Plan, mit liberalen Kandidaten eine parteiunabhängige Liste ZukunFT zu unterstützen, hat die Partei offenbar aufgegeben.

„Das Ziel ist es, die liberale Stimme in der Stadt zu stärken und sich für die Interessen der Bürgerinnen und Bürger im Stadtrat einzusetzen“, heißt es in einer am Donnerstag verschickten Pressemitteilung Marings. Mit Blick auf die Liste ZukunFT, die der FDP-Kreisvorsitzende im Oktober mit aus der Taufe gehoben hatte, schreibt er: „Wir sind stolz auf die Gründung der Liste ZukunFT und wünschen ihr viel Erfolg bei der Kommunalwahl.“ Die Kooperation mit der Liste bleibe „ein wichtiges Anliegen“, so Maring. „Wir freuen uns, dass dieses Projekt nun eigenständig voranschreitet.“ Darüber hinausgehende Gründe für diesen Schritt nennt Maring nicht. Die Aufstellung der FDP-Kandidatenliste für die Kommunalwahl werde bei einem Parteitag des Kreisverbands stattfinden. Über „Ergebnisse und weitere Entwicklungen“ werde gesondert berichtet, heißt es in der Mitteilung.

„Alternative zur Protestwahl“

Der FDP-Politiker ist über eine andere Adresse auch Absender einer zweiten Mail im Namen der Liste ZukunFT, die sich dieser Mitteilung zufolge inzwischen als Verein gegründet hat. Er zitiert darin Michaela Urnauer als Mitglied des neuen Vorstands und Sandra Kober, eine Unterstützerin des Projekts. „Unser Ziel ist es, Frankenthal durch gemeinschaftliche, innovative Ansätze zu gestalten, ohne dabei Mitgliedsbeiträge oder parteipolitische Bindungen zu fordern.“ Man biete „eine Alternative zur Protestwahl“. Maring selbst will sich, wie er auf Rückfrage am Donnerstagabend versichert, sowohl für die Liste ZukunFT als auch für die FDP engagieren. Beide könnten „wichtige Beiträge zur Entwicklung Frankenthals leisten“.