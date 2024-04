Nachdem am Montag um 18 Uhr die Frist zur Abgabe von Wahlvorschlägen für die Kommunalwahl im Juni abgelaufen ist, wird am Donnerstag, 25. April, 10.30 Uhr, der Wahlausschuss im Sitzungssaal I des Rathauses über die Zulässigkeit der Listen und Bewerbungen entscheiden, die der Verwaltung vorliegen. Geprüft werden die Vorschläge für Stadtrats- und Ortsbeiratswahl sowie für die Direktwahlen der Ortsvorsteher in Eppstein, Flomersheim, Mörsch und Studernheim. Die Verwaltung sucht unterdessen weiterhin nach Helfern, die bei Abwicklung und Auszählung der Europa- und Kommunalwahl unterstützen. Weitere Informationen im Internet unter www.frankenthal.de/wahlen.