Knapp 36.000 Frankenthaler können am 9. Juni bis 18 Uhr über die künftige Zusammensetzung des Stadtrats abstimmen. Außerdem gibt es an diesem Sonntag vier weitere Wahlen. 6000 Wähler – und damit jeder Sechste – haben ihre Entscheidung schon per Briefwahl getroffen. Hier ein Überblick über die wichtigsten Fragen.

Allein rund 250 Frauen und Männer bewerben sich auf sieben Listen um einen der 44 Sitze im Frankenthaler Stadtrat. Neu mit im Rennen ist die vom Ex-FDP-Kreisvorsitzenden Jürgen Maring initiierte Liste ZukunFT, während die Linke nicht antritt. Aktuell ist die CDU mit 14 Mandaten stärkste Fraktion vor der SPD mit neun Sitzen und den Grünen (sieben). Die Freie Wählergruppe (FWG) stellt ebenso wie die AfD, die 2019 zum ersten Mal antrat, drei Abgeordnete, FDP und Linke jeweils zwei. Die Wahlbeteiligung lag bei der Stadtratswahl vor fünf Jahren bei 51,4 Prozent.

Wer am Sonntag in eines der 37 Frankenthaler Wahllokale geht, den erwartet ein ganzes Bündel an Stimmzetteln. Neben der Stadtratswahl stehen an diesem Tag die Abstimmungen für das Europaparlament, den Bezirkstag Pfalz sowie in den vier Vororten die Entscheidungen über Ortsbeirat und Ortsvorsteher an. Nicht jeder Bürger ist für jede Wahl stimmberechtigt. An der Europawahl, bei der das Wahlalter erstmals auf 16 Jahre gesenkt wurde, können sich rund 32.600 Frankenthaler beteiligen, über den Bezirkstag stimmen etwa 31.600 Bürger ab, die neue Zusammensetzung des Stadtrats können 35.900 Wähler mit ihrem Kreuz beeinflussen.

Duelle in drei Vororten

In den vier Vororten sind rund 8000 Wähler zugelassen. Schon jetzt ist klar: In Mörsch, Flomersheim und Studernheim wird es neue Ortsvorsteher geben. Die Amtsinhaber von SPD und CDU treten nicht mehr an. Während es in Mörsch mit Simon Lutz (CDU) nur einen Bewerber gibt, konkurrieren Manuel Baqué (CDU) und Thomas Batke (FWG) in Studernheim, in Flomersheim kandidieren Kirsten Sielaff (SPD) und Ulrich Fleischmann (CDU). Ortschef Uwe Klodt (SPD) wird in Eppstein von Sabine Clemens (CDU) herausgefordert. Für die vier Ortsbeiräte mit jeweils neun Sitzen haben CDU, SPD und FWG Listen nominiert, die Grünen treten in allen Vororten außer in Studernheim an.

Eine Besonderheit bei Kommunalwahlen ist die Möglichkeit, entweder eine komplette Liste zu wählen oder zu kumulieren, also bis zu drei der 44 Stimmen für eine Person zu vergeben, und zu panaschieren, also seine Stimmen auf Kandidaten unterschiedlicher Listen zu verteilen.

Die Wahllokale sind von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Wo man wählt, steht auf der Wahlbenachrichtigung. Diese muss ebenso wie ein Personalausweis oder Reisepass zur Stimmabgabe mitgebracht werden. Wegen der Vielzahl der auszufüllenden Stimmzettel kann es laut Stadt in den Wahllokalen Wartezeiten geben. Nicht alle Räume seien barrierefrei. Auch dazu gebe es einen Hinweis auf der Benachrichtigung. Eine Besonderheit gibt es im Briefwahlbezirk 6109 sowie im Urnenwahlbezirk 1121 (Neumayerschule). Dort werden für eine statistische Erhebung Stimmzettel verwendet, auf denen Geschlecht und Geburtsjahr vermerkt sind. In der Wahlbekanntmachung wird ausdrücklich betont: „Bei der Verwendung dieser Stimmzettel ist eine Verletzung des Wahlgeheimnisses ausgeschlossen.“

Verwirrung wegen Vielzahl der Wahlzettel

Eine Alternative zum sonntäglichen Gang ins Wahllokal ist die Briefwahl. Bis 4. Juni haben das in den 18 Bezirken rund 9000 Frankenthaler beantragt, rund 6000 Rücksendungen sind bereits eingegangen. Wahlbriefe müssen spätestens am Sonntag, 9. Juni, 18 Uhr, bei der Stadtverwaltung (Wahlamt, Rathausplatz 2-7, 67227 Frankenthal) vorliegen. Briefwahlunterlagen können bis Freitag, 7. Juni, 18 Uhr, unter Telefon 06233 89-488 und per E-Mail an briefwahl@frankenthal.de beantragt werden.

Für Verwirrung sorgen zum Teil die vielen unterschiedlichen Stimmzettel bei den Kommunalwahlen, berichtet die Stadt. Alle Stimmzettel für die Wahl des Stadtrats, des Bezirkstags sowie für Ortsbeiräte und Ortsvorsteher in den Vororten gehören in den blauen Stimmzettelumschlag. Wahlberechtigte, die zusätzlich zu den Kommunalwahlen auch bei der Europawahl per Briefwahl teilnehmen, müssen zwei Wahlbriefe absenden. Die Wahlscheine müssen unterschrieben werden. Sie werden in den Wahlbriefumschlag gesteckt, dürfen aber auf keinen Fall in den Stimmzettelumschlag, da sonst das Wahlgeheimnis gefährdet wäre.

Verwaltung montags zu

In den Wahllokalen und zur Auszählung der Stimmen sind Wahlhelfer im Einsatz. Aktuell stehen dafür laut Pressestelle der Stadt etwas mehr als 500 Personen bereit. Davon sind 266 Mitarbeiter der Verwaltung, 247 übernehmen das Amt ehrenamtlich. Zum jetzigen Zeitpunkt seien damit alle Positionen besetzt. Allerdings komme es oftmals auch kurzfristig vor den Wahlen noch zu Ausfällen. Ehrenamtliche könnten sich deshalb weiterhin unter der E-Mail-Adresse wahlen@frankenthal.de melden. Weil ein Großteil der Verwaltungsmitarbeiter auch am Montag noch mit dem Auszählen des endgültigen Ergebnisses der Stadtratswahl und der Wahl der Ortsbeiräte beschäftigt ist, bleiben alle Dienststellen – auch beim Eigen- und Wirtschaftsbetrieb und der Friedhofsverwaltung – für Besucher geschlossen. Ein Notdienst für Bestatter soll eingerichtet werden. Das Bürgerbüro sei dienstags ab 13 Uhr wieder geöffnet. Die Ermittlung des Wahlergebnisses ist übrigens öffentlich. „Jeder hat Zutritt zu den Räumen, in denen die Auszählung erfolgt“, teilt die Stadt mit.

Wahlparty im Rathaus

Die RHEINPFALZ bietet am Wahlabend auf ihrer Webseite umfangreiche Informationen zum aktuellen Stand der Auszählungen. Wer in Frankenthal lieber mit den Kandidaten vor Ort mitfiebern will, kann das bei einer Wahlparty direkt im Rathaus machen. Die Ergebnisse aus den einzelnen Stimmbezirken werden dort auf Monitoren eingeblendet.

