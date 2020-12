Nachdem der Kommunale Vollzugsdienst schon am Mittwoch vergangener Woche zwölf Männer im Keller einer Kneipe beim Shisha-Rauchen erwischt hat, ist er zwei Tage später bei einer Kontrolle auch in einer Gaststätte in der Wormser Straße fündig geworden: Gegen 18 Uhr seien dort sieben Personen gewesen – der Wirt und sechs Gäste. Das hat die Stadtverwaltung gemeldet. Neben der illegalen Öffnung des Lokals hätten alle Anwesenden keine Masken getragen und das Abstandsgebot missachtet. Der Wirt habe außerdem keine Kontaktdaten erfasst. Laut Stadt läuft nun ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen diverser Verstöße.