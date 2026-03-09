Auf ihrem Weg zu einer klimaneutralen Wärmeversorgung stellt die Stadt Frankenthal ab dem 9. März ihren Endbericht zur kommunalen Wärmeplanung zur Diskussion.

Mit dem 167 Seiten starken Papier, das nun für 30 Tage veröffentlicht wird, soll eine langfristige Grundlage für die künftige Wärmeversorgung der Stadt zu schaffen. Bei einer Informationsveranstaltung zur kommunalen Wärmeplanung Ende Februar im Congressforum hatte das beauftragte Planungsbüro aus Lampertheim den Arbeitsstand präsentiert. Vertreter stellten die Ergebnisse einer umfassenden Bestands- und Potenzialanalyse vor, die den derzeitigen Wärmebedarf sowie Möglichkeiten zur Nutzung erneuerbarer Energien und Abwärme ermitteln sollte. Zudem wurden sogenannte Fokusgebiete identifiziert, in denen bestimmte Wärmeversorgungskonzepte prinzipiell geeignet sein könnten und mögliche Entwicklungsschritte für die Umsetzung der Wärmewende skizziert.

Während der Offenlage des Berichts können Interessierte nun Stellungnahmen und Hinweise einreichen. Diese sollen in den weiteren Planungsprozess einfließen. Rückmeldungen sind bis einschließlich 8. April möglich und können bevorzugt per E-Mail an klima@frankenthal.de oder schriftlich an Klimamanagerin Stefanie Klinner, Klimabüro Frankenthal, Nachtweideweg 1–7, gesendet werden.

Die Erstellung der kommunalen Wärmeplanung wird vollständig vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative finanziert. Damit sollen Projekte gefördert werden, die Treibhausgasemissionen reduzieren und den Klimaschutz auf kommunaler Ebene nachhaltig verankern.

Im Netz

Der Bericht findet sich online unter www.frankenthal.de/waermeplanung. Während der Öffnungszeiten kann er als auch im Foyer des JM-Centers, Nachtweideweg 1–7, eingesehen werden.