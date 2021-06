Ab Donnerstag, 1. Juli, gelten für die Antigen-Schnelltestzentren der Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim neue Betriebszeiten. Nach Angaben der Verwaltung steht das Rotkreuz-Testteam montags und mittwochs von 18 bis 19.30 Uhr in der Lambsheimer Karl-Wendel-Schule bereit, dienstags und donnerstags von 18 bis 19.30 Uhr in der Großniedesheimer Eckbachhalle sowie freitags und sonntags, 18 bis 19.30 Uhr, im Bürgerhaus in Heßheim. Zur besseren Planung und zur Vermeidung von langen Warteschlagen sei weiterhin eine Terminvereinbarung erforderlich, so die Verwaltung. Das kann telefonisch unter 06233 3791215 erfolgen oder über die Links für Online-Buchungen auf der Internetseite www.lambsheim-hessheim.de.