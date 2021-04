Frankenthal soll auf dem Gelände der Stadtklinik eine kommunale Großküche bekommen, die neben dem Krankenhaus auch die städtischen Kindertagesstätten und Ganztagsschulen mit Essen versorgt. Der Stadtrat ist diese Woche dem Votum des Fachausschusses gefolgt und hat weiteren Planungen für das Zehn-Millionen-Euro-Projekt zugestimmt.

Grundlage der Entscheidung ist eine Machbarkeitsstudie der Beraterfirma S & F, bei der drei Varianten untersucht worden sind: die „große Lösung“ inklusive Stadtklinik, Kindertagesstätten und Schulen sowie zwei kleinere Alternativen. Die eine wäre eine Küche nur für Schulen und Kitas, die andere eine für Krankenhaus und Kitas. Favorit der Berater und des Ausschusses vor zwei Wochen war dabei die Zentralküche für alle drei genannten Bereiche, die mit geschätzten 9,9 Millionen Euro zwar die größte Investition bedeutet, aber im laufenden Betrieb am wirtschaftlichsten sein soll.

OB: Einfluss auf die Qualität

Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU) stellte „den maßgeblichen Einfluss auf die Qualität“ des in der Küche zubereiteten Essens als einen großen Vorteil heraus. In den nun vorgelegten Plänen stecke genügend Potenzial, um auch einen künftig noch größeren Bedarf beim Mittagstisch in Kitas und Schulen decken zu können. Aus Sicht des OB gibt es zwei weitere wichtige Botschaften: Die Großküche garantiere Versorgungssicherheit im Normalbetrieb, sei aber auch Vorsorge „im Hinblick auf Krisensituationen“.

Schiffmann hofft auf Zuschüsse

Dass es in mehr und mehr Schulen und Kitas Mittagstisch gebe und bei diesem Thema „das Ende der Fahnenstange“ noch nicht erreicht sei, war auch für Dieter Schiffmann (SPD) das zentrale Argument für die „große Lösung“. Nur in einem Anbau der Stadtklinik wäre eine Küche der nun vorgesehenen Dimension nicht unterzubringen gewesen. Wenn für das Projekt noch Zuschüsse fließen, werde es für Stadt und Stadtklinik noch etwas erschwinglicher, hofft Schiffmann.

Abstimmung mit dem Land

Bestimmen zu können, „was auf dem Teller landet“, sei für ihn der größte Grund zur Freude, sagte Gerhard Bruder (Grüne/Offene Liste). Das umfasse nach seinem Verständnis die Zusammenarbeit mit Lieferanten aus der Region genauso wie bestimmte Qualitätsstandards. Ähnlich argumentierten auch Vertreter der anderen Fraktionen. Am Ende stand das einstimmige Votum des Stadtrats, mit dem Martin Hebich nun in die Abstimmung mit dem Land gehen möchte.