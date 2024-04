Ausgabe der Stimmzettel, Kontrolle des Wählerverzeichnisses, Auszählen der Stimmen: Das sind einige der Aufgaben, für die bei den Europa- und Kommunalwahlen Freiwillige gesucht werden. Die Einsatztage sind Sonntag, 9. Juni, sowie Montag, 10. Juni. Spezielle Kenntnisse sind laut Verwaltung nicht erforderlich. Einzige Voraussetzung: Wahlhelfer müssen selbst wahlberechtigt sein. Am Wahlsonntag haben die Wahllokale von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Im Anschluss daran werden die Stimmen ausgezählt. Die Ermittlung der Ergebnisse ist für den Montag vorgesehen. Sollte es zu einer Stichwahl der Ortsvorsteher kommen, werden die Wahlhelfer zusätzlich am 23. Juni gebraucht. Jeder Wahlvorstand besteht aus neun Personen, die laut Mitteilung der Stadt oft bereits seit vielen Jahren bei den Wahlen mithelfen. Insgesamt sind rund 400 ehrenamtliche Helfer im Einsatz. Alle Freiwilligen erhalten ein so genanntes Erfrischungsgeld. Das Ehrenamt sei eine Gelegenheit, hinter die Kulissen zu schauen und Demokratie hautnah mitzuerleben. Interessierte können sich telefonisch unter 06233 89 942, per E-Mail an wahlen@frankenthal.de oder per Online-Formular auf www.frankenthal.de/wahlen melden.