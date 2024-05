Das Briefwahlbüro für die am 9. Juni stattfindenden Kommunal- und Europawahlen öffnet am Montag, 6. Mai, im Sitzungssaal III des Rathauses. Wie die Stadt informiert, erhalten alle Wahlberechtigten in Frankenthal bis spätestens Sonntag, 19. Mai, ihre Wahlbenachrichtigung, mit der auch die Briefwahl bei der Stadtverwaltung beantragt werden kann.

Das geht per Post oder direkt im Briefwahlbüro, das unter der Telefonnummer 06233 89488 erreichbar ist. Bereits ab Montag können Anträge alternativ auch per E-Mail an briefwahl@frankenthal.de gestellt werden. Dabei müssen der Name, das Geburtsdatum, die Adresse sowie die Wählerverzeichnis- und Stimmbezirksnummer (Letztere stehen auf der Wahlbenachrichtigung) angegeben werden. Der Antrag ist ab Montag auch online möglich unter www.tbk.ewois.de/IWS/startini.do?mb=204. Der auf der Wahlbenachrichtigung aufgedruckte QR-Code führt direkt dorthin.

Die Wahlbriefe müssen spätestens am Sonntag, 9. Juni, 18 Uhr, bei der Stadtverwaltung vorliegen. Wer seine Unterlagen im Briefwahlbüro abholt, kann dort auch direkt wählen. Der Zugang ist über den Seiteneingang des Rathauses möglich. Geöffnet ist das Briefwahlbüro montags bis mittwochs, 8 bis 12 Uhr und 14 bis 16 Uhr, donnerstags, 8 bis 12 Uhr und 14 bis 18 Uhr, und freitags, 8 bis 12 Uhr. Abgeholt werden können laut Stadt Unterlagen für maximal vier weitere Personen, Voraussetzung dafür ist jeweils eine schriftliche Vollmacht.

Wegen der Einrichtung des Briefwahlbüros im Sitzungssaal III zieht das Schiedsamt ab Montag bis einschließlich Dienstag, 25. Juni, ins JM-Center (Nachtweideweg 1-7, Raum 3.17) um. Zu erreichen ist es unter der Telefonnummer 06233 89 367 oder per E-Mail an schiedsamt-frankenthal@web.de. Laut Stadt beraten die beiden Schiedspersonen zu folgenden Zeiten: Erich Schwarz an jedem ersten und zweiten Dienstag im Monat von 10 bis 11 Uhr, Brigitte Sattler an jedem dritten und vierten Mittwoch im Monat von 13 bis 14 Uhr.