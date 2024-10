In Eppstein sorgt die Belegung von drei Monteurswohnungen bereits für reichlich Ärger. Jetzt ist bekannt geworden, dass in Frankenthal ein vierstöckiges Haus mit Arbeitern auf Montage belegt werden soll. Einen entsprechenden Bauantrag für einen Neubau in der Eisenbahnstraße hat ein privater Investor gestellt. Rechtlich hat die Verwaltung nichts in der Hand, um ihn zu stoppen. Am Donnerstag berät der zuständige Stadtentwicklungsausschuss über das Ansinnen. Welche Dimensionen es annehmen soll, lesen Sie hier.