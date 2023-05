Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Fraktionssprecher haben in ihren Haushaltsreden versucht, den Blick über die Pandemie hinaus zu richten. Das ist wichtig.

Natürlich: So ganz ist niemand am Mittwoch an diesem Thema vorbeigekommen. Die Spuren, die das Coronavirus in der Stadt und ihren Finanzen hinterlässt, sind zu deutlich, als dass man sie ignorieren