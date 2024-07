Die Kolpingsfamilie Dirmstein feiert am Sonntag, 7. Juli, ihr 70-jähriges Bestehen. Um 10 Uhr findet in der Laurentiuskirche ein Festgottesdienst statt, unter anderem mit dem Bundespräses, Pfarrer Hans-Joachim Wahl, und dem katholischen Kirchenchor. Es folgen im katholischen Pfarrheim ein Sektempfang, ein Vortrag des Bundestagsabgeordneten Johannes Steininger (CDU), ein Mittagessen sowie am Nachmittag Kaffee und Kuchen. Anmeldung zum Mittagessen unter Telefon 06238 3559 oder 2609 oder 4301.