Straßenglätte und Alkoholgenuss nennt die Polizei Worms als Ursache zweier Kollisionen, die sich in Eich am frühen Sonntagmorgen ereignet haben. Einmal wurde ein Hoftor, einmal eine Hauswand beschädigt. Laut Polizeibericht befuhr ein 20-jähriger Eicher gegen 3 Uhr die Osthofener Straße in Richtung Ortsmitte. In einer Linkskurve habe der Mann „aufgrund Straßenglätte“, vermutet die Polizei, die Kontrolle über seinen Pkw verloren , sei ins Schleudern geraten und mit einem Hoftor kollidiert. Der Mann sei unverletzt geblieben, den Schaden am Hoftor beziffert die Polizei auf rund 8500 Euro. Das Fahrzeug sei nicht mehr fahrtüchtig gewesen und habe abgeschleppt werden müssen.

Noch während das Abschleppunternehmen zugange war, sei etwa gegen 4 Uhr ein 18-jähriger Eicher mit seinem Pkw ebenfalls auf der Osthofener Straße in Richtung Ortsmitte unterwegs gewesen. Der 18-Jährige habe das Abschleppfahrzeug offenbar zu spät bemerkt, versuchte nach rechts auszuweichen und kollidierte dabei zunächst mit dem Abschleppfahrzeug, überfuhr ein Blumenbeet und prallte schließlich an eine Hauswand. Bei ihm sei bei der Unfallaufnahme Alkoholgeruch festgestellt worden, berichtet die Polizei weiter. Ein Atemalkoholtest habe 1,44 Promille ergeben. Der unverletzte Fahrer musste zur Blutprobe, der Führerschein wurde eingezogen. Sein Auto musste laut Polizei wegen Totalschadens ebenfalls abgeschleppt werden. Den Gesamtschaden dieses zweiten Unfalls schätzen die Beamten auf rund 10.000 Euro.